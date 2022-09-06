انتهى دوري الأبطال – دينامو زغرب (1)-(0) تشيلسي.. دورتموند (3)-(0) كوبنهاجن

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 18:25

كتب : FilGoal

ميسلاف أورسيتش و فوفانا وكيبا أريزابالاجا - تشيلسي × دينامو زغرب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

دينامو زغرب X تشيلسي

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بانتصار دينامو زغرب بهدف دون رد.

ق55. تسديدة قوية من أورسيتش يتصدى لها كيبا وترتد من العارضة كادت أن تكون الهدجف الثاني لدينامو زغرب

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق13. جوووووول أول عن طريق ميسلاف أورسيتش الذي انطلق من منتصف الملعب لينفرد بالمرمى ويضع الكرة من فوق كيبا بطريقة رائعة.

بداية المباراة

بروسيا دورتموند X كوبنهاجن

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بفوز دورتموند بثلاثية دون رد.

ق82. جوووول ثالث لدورتموند بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عن طريق جودي بيلينجهام.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41. جووول الثاني لدورتموند عن طريق رافاييل جاريرو بعد تبادل رائع للكرة مع رينا.

ق34. جووول أول لبوروسيا دورتموند عن طريق ماركو رويس بعد مرور رائع من المدافع وتسديدة بقدمه اليسرى في المرمى.

ق8. موديست يهدر الهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء يسددها بعيدا.

بداية المباراة

تشيلسي دورتموند دوري أبطال أوروبا دينامو زغرب كوبنهاجن
نرشح لكم
جوارديولا: أتمنى أن يستمر هالاند بالتسجيل أمام توتنام.. والفارق بين الشوط الأول والثاني ضد إشبيلية دي بروين: إشبيلية لم يخلق أي فرصة أمامنا أنشيلوتي: إصابة بنزيمة غير خطيرة وميليتاو أراد المواصلة.. وهازارد كان مثاليا كروس: لم نشك أبدا في قدرات هازارد.. وبنزيمة يعاني من إصابة في الركبة راموس: الأداء لم يكن جيدا ضد يوفنتوس.. الآن أتمنى تقديم أفضل ما لدي أخضع سيلتك وفقد بنزيمة.. ريال مدريد يبدأ حملة الدفاع عن اللقب بفوز عريض 22 دقيقة كانت كافية.. سان جيرمان ينتصر على يوفنتوس لا يتوقف عن التسجيل.. ثنائية هالاند تقود سيتي للفوز على إشبيلية في دوري الأبطال
أخر الأخبار
مؤتمر أليجري - عن نيمار وميسي وجودة لاعبي باريس سان جيرمان ساعة | الكرة الأوروبية
مبابي: إذا كان دوري أبطال أوروبا منافسة سهلة كنا فزنا بها بالفعل ساعة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: أتمنى أن يستمر هالاند بالتسجيل أمام توتنام.. والفارق بين الشوط الأول والثاني ضد إشبيلية ساعة | دوري أبطال أوروبا
دي بروين: إشبيلية لم يخلق أي فرصة أمامنا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة نسائية - تحديد الدفعة الأولى من منتخبات أوروبا المتأهلة إلى كأس العالم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
أنشيلوتي: إصابة بنزيمة غير خطيرة وميليتاو أراد المواصلة.. وهازارد كان مثاليا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كروس: لم نشك أبدا في قدرات هازارد.. وبنزيمة يعاني من إصابة في الركبة 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
راموس: الأداء لم يكن جيدا ضد يوفنتوس.. الآن أتمنى تقديم أفضل ما لدي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 2 سيراميكا كليوباترا يكشف لـ في الجول ثلاثي الأهلي المنضم مقابل شادي حسين وميسي 3 في الجول يكشف جديد مفاوضات مدرب الأهلي 4 مرتضى: إذا انتقل بوبو إلى الأهلي سأترك رئاسة الزمالك.. وسبب تغير خريطة الصفقات