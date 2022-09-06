خبر في الجول - الأهلي يترك اختيار الودية الثانية في معسكر هولندا للمدرب الجديد

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 15:09

كتب : أحمد الخولي

رامي ربيعة - الأهلي وسيراميكا كليوباترا

قرر الأهلي تأجيل حسم اختيار الفريق الذي سيلعب ضده المباراة الودية الثانية خلال معسكر الإعداد في هولندا لحين إتمام التعاقد مع المدير الفني.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قرر ترك ملف المباراة الودية الثانية في المعسكر للمدرب الجديد.

وذلك ليحدد المدرب الفريق الذي سيلعب ضده ثاني مبارياته الودية مع الأهلي.

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ومن المنتظر أن يعلن الأهلي اسم المدير الفني الجديد للفريق في الأيام المقبلة.

وتنتظر الشركة المنظمة لمعسكر الأهلي في هولندا تحديد النادي الأحمر لأحد فريقي ألكامار وأكسليسور روتردام، لاختيار أحدهما للعب ضده.

وذلك من أجل توقيع عقود المباراة، بعدما تم الاتفاق على الودية الأولى في المعسكر ضد بي إس في آيندهوفن.

وسيبدأ معسكر الأهلي من 18 إلى 28 سبتمبر في مدينة إيندهوفن وسيصلها الفريق الأحمر عقب نزوله في مطار مدينة دوسلدورف الألمانية القريبة من الحدود الهولندية.

الأهلي سيخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الأولى الأولى ستكون ضد بي إس في إيندهوفن يوم 21 سبتمبر والثانية يوم 25 أمام أحد فريقي ألكامار أو إكسليسيور.

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