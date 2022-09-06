مواعيد مباريات الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.. ريال مدريد وسان جيرمان وانطلاقة نارية لدوري أبطال أوروبا

يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر مجموعة من المباريات القوية والمثيرة ضمن انطلاق دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويستضيف باريس سان جيرمان منافسه يوفنتوس في مباراة مرتقبة على ملعب حديقة الأمراء.

فيما يحل ريال مدريد حامل لقب المسابقة ضيفا على سيلتك في لقاء يستضيفه ملعب سيلتك بارك.

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دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان × يوفنتوس – الساعة التاسعة مساء – بي إن سبورتس بريميوم 1

سيلتك × ريال مدريد – الساعة التاسعة مساء – بي إن سبورتس بريميوم 2

إشبيلية × مانشستر سيتي – الساعة التاسعة مساء – بي إن سبورتس بريميوم 3

دينامو زغرب × تشيلسي – الساعة السابعة إلى ربع مساء – بي عن سبورتس بريميوم 1

سالزبورج × ميلان – الساعة التاسعة مساء – بي إن سبورتس اكسترا 1

دوري نجوم قطر

السيلية × العربي – الساعة السابعة والثلث مساء – قناة الكأس 1

الغرافة × أم صلال – الساعة السابعة والثلث مساء – قناة الكأس 2.