أحمد ياسر ريان: سواريش أبلغني بأني سأكون أساسيا في الأهلي ثم فوجئت بانتقالي إلى سيراميكا

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 - 22:28

كتب : FilGoal

بيراميدز - سيراميكا كليوباترا - أحمد ياسر ريان

تحدث أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا الجديد عن كيفية انتقاله من الأهلي والتحولات التي جرت على موقفه في الآونة الأخيرة.

وقال ريان في تصريحاته لقناة صدى البلد: "الأهم أن تفيد هذه الصفقة النادي. هدفنا هو الإنهاء في مركز أفضل من المواسم الماضية ويليق بسيراميكا كليوباترا".

وأضاف "لا توجد كواليس. طارق أبو العينين (نائب رئيس النادي) هو من تولى الأمر من البداية للنهاية. وقعت وانتقلت بعد نهاية كل شيء".

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وعن فترات إعارته خارج الأهلي قال: "انتهت إعارتي مع سيراميكا كليوباترا فانتقلت إلى ألتاي التركي بنية البيع. قضيت موسما هناك ثم عدت إلى الأهلي وأبلغوني أني سأتواجد مع المدرب ريكاردو سواريش".

وأوضح "فجأة وجدت طارق أبو العينين ومعه الاستغناء الخاص بي، فقلت له إنهم أبلغوني بالبقاء، فرد بأنه أنهى كل شيء مع الأهلي بعد موافقة رئيسه محمود الخطيب".

وتابع "عدت إلى الأهلي وتدربت لقرابة شهر ونصف، كل شيء كان يسير في اتجاه استمراري، ولكن تم اتخاذ القرار، وأنا أحب التواجد في مكان أشارك به".

وواصل ريان "سواريش تحدث معي عن تواجدي في الموسم المقبل كأساسي، ثم أتتني المكالمة فقلت ما دام هذا ما يفضله الأهلي أنا تحت أمره".

واختتم "أركز على العودة للمشاركة في المباريات وبإذن الله سأتواجد في المنتخب".

وحصل سيراميكا كليوباترا على خدمات أحمد ياسر ريان، على أن يضم الأهلي شادي حسين ومصطفى سعد "ميسي" من صفوف سيراميكا.

فيما غادر المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش، ولم يتم الإعلان عن خليفته في الأهلي حتى الآن.

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