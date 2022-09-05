البدري: فيروس كورونا يحرمني من 7 لاعبين أساسيين

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 - 13:26

كتب : FilGoal

حسام البدري مدربا لـ وفاق سطيف

أوضح حسام البدري المدير الفني لفريق وفاق سطيف الجزائري أنه يعاني من أزمة تضرب بعض لاعبيه الأساسيين.

وحقق البدري فوزه الأول في الدوري الجزائري، حين انتصر على فريق أمل الأربعاء بهدف.

وقال البدري في تصريحات لجريدة الشروق الجزائرية: "تم اكتشاف 7 إصابات بفيروس كورونا، أغلبهم من التشكيلة الأساسية".

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وبخصوص مشاركة اللاعبين المصابين بفيروس كورونا خلال المبارة المقبلة، أوضح البدري أن طبيب الفريق هو الشخص الوحيد الذي يمنح الضوء الأخضر للاعبين للمشاركة في المباراة.

وتغلب وفاق سطيف على أمل الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الجزائري.

وقال حسام البدري عقب اللقاء: "كان من المهم الفوز في ثاني مواجهات الدوري، نبني فريقا جديدا ولدينا أهداف أخرى".

وأوضح "رغم مرور شهر واحد فقط من تواجدنا وإضافة عناصر جديدة إلا أن هدفنا أن يكون الأداء مقنع".

وكان وفاق سطيف قد تعادل في لقاء الجولة الإفتتاحية أمام بيسكرا بهدفين لكل منهما.

وكشف البدري "أغلب الفريق يتكون من عناصر جديدة وتقريبا لا يوجد لاعب سابق في الملعب سوى القندوسي، وفوزنا إنجاز للاعبين ولكن لا نزال في بداية المشوار وأمامنا الكثير".

وشدد المدرب المصري "أشكر جماهير وفاق سطيف على مساندتهم والحضور وثقتهم رغم العناصر الجديدة".

واختتم حسام البدري تصريحاته "ستكون هناك صعوبات في بعض الأوقات لكن نبني فريقا للمستقبل".

ويلعب وفاق سطيف مباراته المقبلة أمام نجم مقرة في الجولة الثالثة من الدوري الجزائري الأسبوع المقبل.

حسام البدري وفاق سطيف
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