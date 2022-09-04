الأمين جمال.. طفل معجزة مواليد 2007 يظهر في تدريبات برشلونة

قرر تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة، تصعيد 10 لاعبين من الفئات العمرية الصغرى للتدرب مع الفريق الأول.

وأعطى تشافي راحة للاعبين الذين شاركوا في الانتصار العريض على إشبيلية مساء أمس السبت، مما أتاح فرصة ظهور عناصر شابة.

لكن من بين اللاعبين الذين شاركوا في المران، خطف الأمين جمال الأضواء.

اللاعب ذو الأصول الغينية الاستوائية البالغ 15 عامًا، يعد أحد أبرز مواهب أكاديمية "لاماسيا" المنتظرة.

ووُضع جمال في مقارنة فورية مع أنسو فاتو الذي شارك مع الفريق الأول بعمر 16 عامًا.

ويجيد جمال في مركزي المهاجم والجناح، ويلعب بقدمه اليسرى، ويتميز بقدرات هائلة.

ويعد إيفان دي لا بينيا لاعب برشلونة السابق هو وكيل الأمين جمال كما هو الحال مع جافي، وإيريك جارسيا، وكارليس ألينيا وآخرين.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط من 4 جولات.

وسجل برشلونة 11 هدفًا في آخر 3 مباريات، ولم تهتز شباكه إلا مرة واحدة حتى اللحظة.