العشري لـ في الجول: هدفنا المنافسة على المربع الذهبي.. وسنحاول الإبقاء على عبد الكبير الوادي

شدد طارق العشري المدير الفني الجديد لـ سموحة رغبته في إعادة الفريق للمنافسة على المربع الذهبي، مشيرا إلى أنه سيحاوب الإبقاء على عبد الكبير الوادي.

وأعلن نادي سموحة في وقت سابق اليوم تعيين طارق العشري مديرا فنيا لفريق كرة القدم.

وقال طارق العشري في تصريحات لـFilGoal.com: "هدفي استعادة سموحة لمكانته الطبيعية كأحد الفرق الكبيرة في الدوري".

وأضاف "نهدف للمنافسة على التواجد في المربع الذهبي الموسم المقبل".

وتابع "اتفقت مع الإدارة بالابقاء على كل اللاعبين المميزين في الفريق وسنحاول استمرار عبد الكبير الوادي".

واستكمل "نحن الآن في نصف نهائي الكأس، وهدفنا أن نفوز به".

وأتم "سنتعاقد مع صفقات جيدة لنتمكن من تنفيذ أفكارنا وصنع الفارق".

وجاء تعيين طارق العشري خلفا لـ عبد الحميد بسيوني الذي أعلن نادي سموحة رحيله عن تدريب الفريق قبل أيام.

وبدأت مفاوضات سموحة مع طارق العشري منذ عدة أيام، ليتولى تدريب الفريق السكندري.

ويضم الجهاز الفني المساعد لطارق العشري في سموحة كل من:

محمود عطا – مدرب عام

أحمد عشري – مدرب مساعد

عبد الحليم كامل – مخطط أحمال

أيمن بسيوني – مدرب حراس مرمى

عبد الباري المليجي – مدير إداري

عمرو إسماعيل – مدير شؤون اللاعبين

رمضان أحمد – طبيب الفريق

وأنهى سموحة الدوري في المركز السادس برصيد 47 نقطة.

على الجانب الآخر قاد طارق العشري فريقه السابق طلائع الجيش لاحتلال المركز الرابع برصيد 56 نقطة.