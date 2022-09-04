والد هالاند: لهذه الأسباب فضلنا الانضمام لـ سيتي وليس ريال مدريد

الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 15:02

كتب : FilGoal

هالاند أمام كريستال بالاس - مانشستر سيتي

فسر آلف إينج هالاند والد إيرلنج هالاند مهاجم مانشستر سيتي سبب تفضيل نجله الانضمام للفريق السماوي وليس ريال مدريد.

هالاند انضم إلى مانشستر سيتي هذا الصيف قادما من بروسيا دورتموند مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وقال والد هالاند في تصريحات لشبكة Viaplay: "كان أهم المعايير التي فكرنا فيها حين كنا ندرس العروض المقدمة لإرلينج هو حاجة الفريق لمهاجم صريح".

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وأضاف النرويجي "حصل مانشستر سيتي على العلامة الكاملة 10/10، كان الخيار المثالي".

وأكمل لاعب سيتي السابق "ريال مدريد حصل على 5 أو 6 درجات فيما يتعلق بحاجته لمهاجم صريح، بسبب ما يقدمه كريم بنزيمة، ووجود احتمالات للتعاقد مع كيليان مبابي".

وحاول ريال مدريد ضم مبابي من باريس سان جيرمان قبل أن يمدد الأخير عقده مع ناديه الفرنسي.

وواصل "كان قرار إرلينج بالانتقال إلى النادي المناسب الذي يحتاجه بشكل ضروري على الفور، لذلك استوفى سيتي كل الشروط، أما ريال مدريد فلديه بنزيمة ويفكر في ضم مبابي".

من جهته، أجاب إرلينج هالاند حين سئل في الحوار نفسه (كيف يمكنك أن تقول لا لفريق أسطوري مثل ريال مدريد؟) بقوله "سؤال جيد، لا يمكنك فعل ذلك".

المهاجم النرويجي انفجر بالفعل مع مانشستر سيتي، إذ سجل 10 أهداف في أول 6 مباريات في الدوري الإنجليزي.

ليغرد في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بموسمه الأول بعد الانتقال من دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وجاءت قائمة الهدافين كاملة كالتالي:

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 10 أهداف

ألكسندر ميتروفيتش - فولام - 6 أهداف

هاري كين - توتنام - 5 أهداف

إيفان توني - برينتفورد - 5 أهداف

رودريجو - ليدز يونايتد - 4 أهداف

ويلفرد زاها - كريستال بالاس - 4 أهداف

مارتن أوديجارد - أرسنال - 3 أهداف

باسكال جروس - برايتون - 3 أهداف

جابريل مارتينيلي - أرسنال - 3 أهداف

روبيرتو فيرمينو - ليفربول - 3 أهداف

لويس دياز - ليفربول - 3 أهداف

باسكال جروس - برايتون - 3 أهداف

رحيم ستيرلنج - تشيلسي - 3 أهداف

جابريل جيسوس - أرسنال - 3 أهداف

إرلينج هالاند مانشستر سيتي ريال مدريد
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