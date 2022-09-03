مباشر الدوري الإسباني - إشبيلية (0) - (1) برشلونة.. جوووووول
السبت، 03 سبتمبر 2022 - 20:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إشبيلية ضد برشلونة في قمة منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإسباني.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
--------
ق 24 تسديدة خطيرة من ديمبيلي ولكن تمر فوق العارضة
ق 21 جوووووووووول الهدف الرسمي الأول.. رافينيا يسجل التقدم لبرشلونة.. انفراد إشبيلية يرتد بمرتدة قوية للكتلان. ديمبيلي يمرر إلى ليفاندوفسكي الذي يرسلها من فوق الحارس فيحاول كواسي نيانزو إبعادها على خط المرمى لترتد إلى رافينيا الذي يتابعها بالرأس في الشباك
ق 15 ماركوس أكونيا ينطلق ويسدد ولكن يخطئ المرمى
ق 13 إنذار يناله تشافي مدرب برشلونة بسبب الاعتراض
ق 9 الصفراء الأولى لعثمان ديمبيلي جناح برشلونة
بداية المباراة
نرشح لكم
خدعة جريزمان مستمرة.. أتلتيكو مدريد يفقد سلسلة أوبلاك ونقطتين أمام سوسيداد أنشيلوتي: اختيار التشكيل الأساسي أمر معقد.. ولدينا العديد من البدلاء لـ بنزيمة لا تغير تشكيلا فائزا.. ثلاثي هجومي لـ برشلونة أمام إشبيلية رودريجو: لدي كل شيء لأصبح لاعبا أساسيا كسر عقدة الـ 2000 يوم.. ريال مدريد يبدأ مواجهاته على سانتياجو برنابيو بالفوز على بيتيس انتهت الدوري الإسباني – ريال مدريد (2) - (1) بيتيس.. فكت العقدة تشكيل ريال مدريد - رودريجو أساسي وعودة كامافينجا لمواجهة بيتيس مؤتمر كافاني - عن اختيار فالنسيا وموعد ظهوره الأول