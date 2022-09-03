مباشر الدوري الإسباني - إشبيلية (0) - (1) برشلونة.. جوووووول

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 20:48

كتب : FilGoal

برشلونة - رايو فايكانو - رافينيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إشبيلية ضد برشلونة في قمة منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 24 تسديدة خطيرة من ديمبيلي ولكن تمر فوق العارضة

ق 21 جوووووووووول الهدف الرسمي الأول.. رافينيا يسجل التقدم لبرشلونة.. انفراد إشبيلية يرتد بمرتدة قوية للكتلان. ديمبيلي يمرر إلى ليفاندوفسكي الذي يرسلها من فوق الحارس فيحاول كواسي نيانزو إبعادها على خط المرمى لترتد إلى رافينيا الذي يتابعها بالرأس في الشباك

ق 15 ماركوس أكونيا ينطلق ويسدد ولكن يخطئ المرمى

ق 13 إنذار يناله تشافي مدرب برشلونة بسبب الاعتراض

ق 9 الصفراء الأولى لعثمان ديمبيلي جناح برشلونة

بداية المباراة

إشبيلية برشلونة الدوري الإسباني
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