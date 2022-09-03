مباشر الدوري الإسباني - إشبيلية (0) - (0) برشلونة.. بداية المباراة

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 20:48

كتب : FilGoal

برشلونة - رايو فايكانو - رافينيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إشبيلية ضد برشلونة في قمة منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإسباني.

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بداية المباراة بعد قليل

إشبيلية برشلونة الدوري الإسباني
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