مباشر الدوري الإسباني - إشبيلية (0) - (0) برشلونة.. بداية المباراة
السبت، 03 سبتمبر 2022 - 20:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إشبيلية ضد برشلونة في قمة منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإسباني.
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بداية المباراة بعد قليل
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