مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0) (0) باريس سان جيرمان.. بداية اللقاء
السبت، 03 سبتمبر 2022 - 20:41
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت وباريس سان جيرمان في الجولة 6 من الدوري الفرنسي.
ويبدأ مصطفى محمد اللقاء أساسيا، بينما يجلس نيمار على دكة البدلاء في باريس سان جيرمان.
ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني مؤقتا برصيد 13 نقطة، وإذا فاز يسترد صدارته بفارق الأهداف عن مارسيليا.
فيما يحتل نانت المركز العاشر برصيد 6 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.
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بداية اللقاء
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