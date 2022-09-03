انتهت الدوري السعودي - الاتحاد (0)-(0) الاتفاق

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة اتحاد جدة ضد الاتفاق في الجولة الثانية من الدوري السعودي.

أحمد حجازي النادي : الاتحاد الاتحاد

ويشارك الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي بشكل أساسي مع اتحاد جدة في المباراة.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 30: محاولات من الاتحاد للتسجيل ولكن دون جدوى

ق 15: سطيرة من الاتحاد دون خطورة على المرمى

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انطلاق المباراة