انتهت الدوري السعودي - الاتحاد (0)-(0) الاتفاق
السبت، 03 سبتمبر 2022 - 19:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة اتحاد جدة ضد الاتفاق في الجولة الثانية من الدوري السعودي.
أحمد حجازي
النادي : الاتحاد
ويشارك الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي بشكل أساسي مع اتحاد جدة في المباراة.
نهاية المباراة بالتعادل السلبي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 30: محاولات من الاتحاد للتسجيل ولكن دون جدوى
ق 15: سطيرة من الاتحاد دون خطورة على المرمى
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انطلاق المباراة
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