انتهت الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (1) - (1) مانشستر سيتي
السبت، 03 سبتمبر 2022 - 18:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا ضد مانشستر سيتي في الأسبوع السادس للدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة
ق75: جووووووول التعادل من ليون بايلي
ق50: جووووووول أول من هالاند بعد عرضية من كيفن دي بروين
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق39: كانسيلو يخرج الكرة من على خط المرمى قبل أن يحتسب الحسب خطأ لصالح إديرسون
ق36: ضغط سيتي يتواصل
ق 20 تسديدة من كانسيلو تصطدم بالدفاع
ق 9 كيفن دي بروين يحاول على حدود المنطقة ولكن تمر بجوار القائم
ق 5 تسديدة سيئة للغاية من كايل ووكر خارج المرمى
بداية المباراة
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