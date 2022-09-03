انتهت الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (1) - (1) مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا ضد مانشستر سيتي في الأسبوع السادس للدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق75: جووووووول التعادل من ليون بايلي

ق50: جووووووول أول من هالاند بعد عرضية من كيفن دي بروين

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39: كانسيلو يخرج الكرة من على خط المرمى قبل أن يحتسب الحسب خطأ لصالح إديرسون

ق36: ضغط سيتي يتواصل

ق 20 تسديدة من كانسيلو تصطدم بالدفاع

ق 9 كيفن دي بروين يحاول على حدود المنطقة ولكن تمر بجوار القائم

ق 5 تسديدة سيئة للغاية من كايل ووكر خارج المرمى

بداية المباراة