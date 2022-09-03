مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (0) (1) إنتر.. جووووول أوووووول
السبت، 03 سبتمبر 2022 - 17:42
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان وإنتر في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.
ويحتل ميلان المركز السادس برصيد 8 نقاط، بينما يحتل إنتر المركز الثالث برصيد 9 نقاط.
ويتفوق إنتر في المواجهات التاريخية على ميلان برصيد 85 انتصارا للنيراتزوي مقابل 78 للروسونيري و69 تعادلا.
المباراة مذاعة على قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 وعبر تطبيق ستارز بلاي.
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ق 21: جووول أوووول لإنتر عن طريق بروزوفيتش يسجل من انفراد تام
ق 16: تسديدة من لياو يبعدها هاندانوفيتش ببراعة.
ق 14: رأسية بالخطأ من باستوني بعد عرضية ترتطم بالعارضة، والحكم يحتسب خطأ لصالح إنتر
ق 11: تسديدة من بروزوفيتش ترتطم بأقدام الدفاع وتخرج لركنية.
ق 7: بطاقة صفراء لثيو هيرنانديز ودمفريس بسبب مشادة بينهما
بداية اللقاء