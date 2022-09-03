مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (0) (1) إنتر.. جووووول أوووووول

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 17:42

كتب : FilGoal

نيكولا باريلا مع إنتر أمام ميلان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان وإنتر في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان المركز السادس برصيد 8 نقاط، بينما يحتل إنتر المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

ويتفوق إنتر في المواجهات التاريخية على ميلان برصيد 85 انتصارا للنيراتزوي مقابل 78 للروسونيري و69 تعادلا.

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المباراة مذاعة على قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 وعبر تطبيق ستارز بلاي.

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ق 21: جووول أوووول لإنتر عن طريق بروزوفيتش يسجل من انفراد تام

ق 16: تسديدة من لياو يبعدها هاندانوفيتش ببراعة.

ق 14: رأسية بالخطأ من باستوني بعد عرضية ترتطم بالعارضة، والحكم يحتسب خطأ لصالح إنتر

ق 11: تسديدة من بروزوفيتش ترتطم بأقدام الدفاع وتخرج لركنية.

ق 7: بطاقة صفراء لثيو هيرنانديز ودمفريس بسبب مشادة بينهما

بداية اللقاء

ميلان إنتر ميلان دربي ميلانو الدوري الإيطالي
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