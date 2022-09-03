انتهت الدوري الإسباني – ريال مدريد (2) - (1) بيتيس.. فكت العقدة

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 15:45

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد وريال بيتيس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ريال مدريد وريال بيتيس التي تقام في ملعب سانتياجو برنابيو في رابع جولات الدوري الإسباني.

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ق64. جوووول الثاني لريال مدريد عن طريق رودريجو بعد تمريرة من فالفيردي داخل منطقة الجزاء ليسدد في الشباك.

ق48. لويس فيليبي يبعد كرة كريم بنزيمة من على خط المرمى

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق45+1: تسديدة من مودريتش ارتدت من دفاع بيتيس.

ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق37: ركلة حرة لريال مدريد لصالح كامافينجا من أمام منطقة جزاء بيتيس.

ق30: مازال التعادل الإيجابي بهدف لمثله مستمرا.

ق25: ضغط من ريال مدريد.

ق18: يا ربااااه كاد فينيسيوس جونيور يسجل الهدف الثاني لريال مدريد سريعا جدا جدا بعد تعادل بيتيس لكن تسديدته ذهبت لأعلى بعيدا عن المرمى.

ق17: جووووووول كاناليس يسجل هدفا لبيتيس ويدرك التعادل لفريقه بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

ق9: جووووووووول فينيسيوس جونيور يسجل الهدف الأول لريال مدريد بـ"لوب" رائع.

انطلاق المباراة.

ريال مدريد ريال بيتيس الدوري الإسباني
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