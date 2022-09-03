استراحة الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0) - (0) وست هام.. تعادل سلبي

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 15:27

كتب : FilGoal

ويسلي فوفانا

يستضيف تشيلسي منافسه وست هام يونايتد في مباراة مرتقبة على ملعب ستامفورد بريدج ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ويبحث تشيلسي بقيادة توماس توخيل تعويض خسارة الجولة الماضية على يد ساوثامبتون بهدفين مقابل هدف.

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نهاية الشوط الأول

ق39 تسديدة على الطائر من فورلانس لاعب وست هام تمر بجوار مرمى تشيلسي بقليل

ق35 بطاقة صفراء يحصل عليها كوكوريا بعد تعطيل هجمة مرتدة لوست هام

ق32 تسديدة خطيرة من كوفاسيتش تمر بجوار مرمى وست هام بقليل

ق28 ضغط متواصل من لاعبي تشيلسي عن طريق الظهيرين كوكوريا وجيمس

ق22 كاليدو كوليبالي يرسل تمريرة طولية لجيمس يحولها لعرضية تمر من أمام مهاجمي تشيلسي

ق18 إيمرسون بالميري يقود هجمة من الجهة اليسرى لوست هام ويرسل عرضية يبعدها تياجو سيلفا

ق7 عرضية خطيرة من كوكوريا لاعب تشيلسي ينقذها دفاع وست هام يونايتد

انطلاق المباراة

تشيلسي ويست هام الدوري الانجليزي
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