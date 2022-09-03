تشكيل تشيلسي – فوفانا أساسي لأول مرة.. وسترلينج وبولسيتش مهاجمان أمام وست هام

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 15:11

كتب : FilGoal

ويسلي فوفانا - تشيلسي

يتواجد الوافد الجديد على تشيلسي ويسلي فوفانا في التشكيل الأساسي لفريقه استعدادا للقاء وست هام.

ويواجه تشيلسي منافسه وست هام في ملعب ستامفورد بريدج في سادس جولات الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في الدفاع: ويسلي فوفانا- تياجو سيلفا- كاليدو كوليبالي

في الوسط: مارك كوكوريا- كونور جالاجير- روبن لوفتس تشيك- ماتيو كوفاسيتش- رييس جيمس

في الهجوم: كريستيان بوليستيش- رحيم سترلينج

وحصد تشيلسي سبع نقاط ليحتل المكز العاشر.

فيما يأتي وست هام في المركز الـ15 بأربع نقاط.

تشيلسي وست هام الدوري الإنجليزي
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