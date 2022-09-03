مباشر الدوري الإيطالي - فيورنتينا (1)-(1) يوفنتوس.. بيرين يتألق

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 14:43

كتب : FilGoal

أركاديوش ميليك - يوفنتوس

يوفنتوس فيورنتينا الدوري الإيطالي
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مباشر الدوري الإيطالي - فيورنتينا (1)-(1) يوفنتوس.. بيرين يتألق 2 ساعة | الكرة الأوروبية
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