مباشر الدوري الإيطالي - فيورنتينا (1)-(1) يوفنتوس.. بيرين يتألق
السبت، 03 سبتمبر 2022 - 14:43
كتب : FilGoal
نرشح لكم
كاد يخطف فوزا قاتلا.. ماذا قدم صلاح أمام إيفرتون القائم وبيكفورد أبطال الدربي.. إيفرتون وليفربول يتعادلان استراحة الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0) - (0) وست هام.. تعادل سلبي تشكيل تشيلسي – فوفانا أساسي لأول مرة.. وسترلينج وبولسيتش مهاجمان أمام وست هام ميلان يُجبر على استبعاد 6 لاعبين من قائمة مجموعات دوري أبطال أوروبا مرموش على مقاعد بدلاء فولفسبورج أمام كولن تشكيل يوفنتوس – دي ماريا وميليك وباريديس أساسيون أمام فيورنيتنا مورينيو مدرب شهر أغسطس في الدوري الإيطالي