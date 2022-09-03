مباشر الدوري الإنجليزي – إيفرتون (0) - (0) ليفربول.. تهديد من نونيز

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 12:57

كتب : FilGoal

فابيو كارفاليو وهارفي إيليوت - ليفربول ونيوكاسل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وإيفرتون التي تقام في ملعب جوديسون بارك في سادس جولات الدوري الإنجليزي.

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ق23: تسديدة قوية من جوردون تصدى لها أليسون.

ق19: رأسية من نونيز مرت أعلى المرمي بقليل.

15: هدوء في مجريات المباراة.

انطلاق المباراة.

ليفربول إيفرتون الدوري الإنجليزي
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