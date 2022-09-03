مباشر الدوري الإنجليزي – إيفرتون (0) - (0) ليفربول.. القائم يحرم التوفيز من هدف محقق
السبت، 03 سبتمبر 2022 - 12:57
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وإيفرتون التي تقام في ملعب جوديسون بارك في سادس جولات الدوري الإنجليزي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
ق33: يا ربااااه القائم يحرم إيفرتون من هدف محقق بعد تسديدة من ديفيز من داخل منطقة الجزاء.
ق23: تسديدة قوية من جوردون تصدى لها أليسون.
ق19: رأسية من نونيز مرت أعلى المرمي بقليل.
15: هدوء في مجريات المباراة.
انطلاق المباراة.
نرشح لكم
تشكيل ليفربول – عودة نونيز.. وكارفاليو وصلاح أساسيان أمام إيفرتون مواعيد مباريات السبت 3 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.. ليفربول وريال مدريد وبرشلونة ودربي ميلانو تشيلسي يمدد عقد بروخا حتى صيف 2028 مؤتمر كونتي - عن سوق الانتقالات وعودة ثنائي توتنام أمام فولام الثامن والأخير في الصيف.. تشيلسي يستعير دينيس زكريا من يوفنتوس ليدز يونايتد يضم أصغر هداف في تاريخ منتخب إيطاليا فولام يدعم هجومه بـ دانييل جيمس وكارلوس فينيسيوس ساوثامبتون يضم صفقة رابعة من رديف مانشستر سيتي