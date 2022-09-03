خبر في الجول – الاتحاد يتمم اتفاقه لضم ناصر ناصر من الجونة

أتم الاتحاد السكندري اتفاقه مع ناصر ناصر لاعب الجونة على الانضمام إليه في الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاتحاد وقع اتفق مع ناصر على التوقيع على عقد يمتد لثلاث سنوات.

وكان اللاعب صاحب الـ26 عاما انضم للجونة قادما الألومنيوم في صيف عام 2019.

وخلال الموسم المنصرم شارك ناصر ناصر مع الجونة في 24 مباراة لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.

كما أنه خاض لقاء وحيد في كأس مصر قبل إقصاء الجونة من دور الـ16 على يد المقاولون العرب.

وإجمالا خاض ناصر ناصر في الدوري 47 مباراة سجل خلالهم هدفا وحيدا.

وكان الاتحاد السكندري أعلن في وقت سابق ضمه للحارس المهدي سليمان قادما من صفوف بيراميدز في صفقة انتقال حر ووقع اللاعب على عقد يمتد لثلاثة مواسم.

وبعدها أعلن الاتحاد تعاقده مع أحمد عيد قادما من الأولمبي.