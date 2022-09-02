استراحة الدوري التركي - عمراني سبور (0) - (0) طرابزون سبور.. نهاية الشوط الأول

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 19:53

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون سبور

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة عمراني سبور ضد طرابزون سبور ضمن منافسات الأسبوع الخامس للدوري التركي.

ويلعب محمود حسن تريزيجيه بصفة أساسية في تشكيل طرابزون.

تعرف على تشكيل طرابزون من هنا

ويحتل طرابزون سبور المركز الثامن بـ 7 نقاط، ويدافع عن لقبه كبطل للدوري التركي في الموسم الماضي.

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نهاية الشوط الأول

ق 32 محاولة خطيرة لبشكتاش من أناستازيوس باكاسيتاس بتسديدة جاورت القائم

بداية المباراة

طرابزون سبور الدوري التركي تريزيجيه محمود حسن تريزيجيه
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