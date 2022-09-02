استراحة الدوري التركي - عمراني سبور (0) - (0) طرابزون سبور.. نهاية الشوط الأول

صناعتان خطفا الانتصار.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام نيوكاسل

سجل مجددا قبل مواجهة سان جيرمان.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام ستراسبورج

مصدر مقرب من النني لـ في الجول: لم يتم تشخيص إصابته حتى الآن