استراحة الدوري التركي - عمراني سبور (0) - (0) طرابزون سبور.. نهاية الشوط الأول
الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 19:53
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة عمراني سبور ضد طرابزون سبور ضمن منافسات الأسبوع الخامس للدوري التركي.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
ويلعب محمود حسن تريزيجيه بصفة أساسية في تشكيل طرابزون.
ويحتل طرابزون سبور المركز الثامن بـ 7 نقاط، ويدافع عن لقبه كبطل للدوري التركي في الموسم الماضي.
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نهاية الشوط الأول
ق 32 محاولة خطيرة لبشكتاش من أناستازيوس باكاسيتاس بتسديدة جاورت القائم
بداية المباراة
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