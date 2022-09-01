مباشر الدوري الإنجليزي – ليستر (0) - (1) مانشستر يونايتد.. سانشو جوووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليستر سيتي ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب كينج باور في ختام خامس جولات الدوري الإنجليزي.

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ق37: تسديدة قوية من هارفي بارنز مرت لخارج الملعب.

ق23: جوووووووووووووووول سانشووووووو يسجل الهدف الأول ليونايتد بعد مرتدة سريعة بسبب خطأ من حارس ليستر في تشتيت الكرة ليمرر برونو فيرنانديز الكرة لراشفورد الذي مررها لسانشو الذي راوغ الحارس وسجل في الشباك.

ق11: تسديدة من إريكسن مرت بجوار مرمى ليستر بقليل.

انطلاق المباراة.