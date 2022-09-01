انتهت الدوري الإنجليزي – ليستر (0) - (1) مانشستر يونايتد.. انتصار الشياطين الحُمر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليستر سيتي ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب كينج باور في ختام خامس جولات الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بانتصار صعب ومثير ليونايتد بهدف دون رد.

ق90+3: تسديدة بدون معنى من جاستن.

ق90+2: تسديدة بعيدة من ماديسون.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق90: إيهيناتشو كاد يسجل في مرماه بالخطأ بعد عرضية من برونو.

ق86: تبديل ثالث ليونايتد بمشاركة فريد بدلا من راشفورد.

ق84: تسديدة بالعرض من رونالدو لكن لم تجد متابع.

ق83: يا رباااااه خلفية مزدوجة من رونالدو مرت بجوار مرمى ليستر بقليل.

ق82: مرتدة سريعة ليونايتد ومرر رونالدو الكرة لإريكسن لكن الدفاع شتتها سريعا.

ق68: رونالدو يشارك بدلا من سانشو.

ق67: تسديدة ماديسون ترتطم بالحائط البشري.

ق66: ركلة حرة من أمام منطقة الجزاء لليستر بعد خطأ على مكتوميناي.

ق58: كاسيميرو يشارك بدلا من إيلانجا في أولى تبديلات يونايتد.

ق54: ضغط من ليستر.

ق50: دي خيا يتألق أمام صاروخية ماديسون ويمنعه من هدف محقق.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم يونايتد بهدف دون رد.

ق45: دقيقة وحيدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق37: تسديدة قوية من هارفي بارنز مرت لخارج الملعب.

ق23: جوووووووووووووووول سانشووووووو يسجل الهدف الأول ليونايتد بعد مرتدة سريعة بسبب خطأ من حارس ليستر في تشتيت الكرة ليمرر برونو فيرنانديز الكرة لراشفورد الذي مررها لسانشو الذي راوغ الحارس وسجل في الشباك.

ق11: تسديدة من إريكسن مرت بجوار مرمى ليستر بقليل.

انطلاق المباراة.