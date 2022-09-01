مباشر الدوري الإنجليزي – ليستر (0) - (1) مانشستر يونايتد.. الشوط الثاني
الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 20:48
كتب : FilGoal
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انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم يونايتد بهدف دون رد.
ق45: دقيقة وحيدة وقت محتسب بدل من الضائع.
ق37: تسديدة قوية من هارفي بارنز مرت لخارج الملعب.
ق23: جوووووووووووووووول سانشووووووو يسجل الهدف الأول ليونايتد بعد مرتدة سريعة بسبب خطأ من حارس ليستر في تشتيت الكرة ليمرر برونو فيرنانديز الكرة لراشفورد الذي مررها لسانشو الذي راوغ الحارس وسجل في الشباك.
ق11: تسديدة من إريكسن مرت بجوار مرمى ليستر بقليل.
انطلاق المباراة.
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