ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما جاء في اليوم الأخير من الميركاتو

1 سبتمبر، اليوم الأخير لسوق الانتقالات الصيفية في أغلب الدوريات الأوروبية، واليوم الأكثر إثارة في العام بأكمله حيث نشهد المفاجآت وتسابق الأندية الزمن لإتمام التعاقدات.

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رسميا "لا أستطيع الانتظار للبدء".. تشيلسي يعلن ضم أوباميانج

رسميا ليدز يونايتد يضم أصغر هداف في تاريخ منتخب إيطاليا

رسميا - فولام يدعم هجومه بصفقتين

رسميا - ساوثامبتون يضم صفقة رابعة من رديف مانشستر سيتي

رسميا - الصفقة الثامنة.. جون بروكس يعزز دفاعات بنفيكا

رسميا - الحلم تحقق بعد 11 عاما.. بيليرين ينتقل إلى برشلونة من أرسنال

رسميا - على طريقة بوكيمون.. موريبا يعود فالنسيا

رسميا – جاستن كلويفرت يسير على خطى والده

رسميا - الصفقة السادسة.. أندري جوميش معارا إلى ليل

رسميا - أول مباراة ستكون ضد فريقه السابق.. يوهان موهيكا ينضم إلى فياريال

رسميا جوهرة برازيلية أخرى.. ألميريا يضم البرازيلي لازارو

سخرية القدر.. بامبا ديانج يفشل في الفحص الطبي لـ نيس بعدما رفض ليدز من المطار

مرتضى منصور يتحدث عن مستقبل أحمد سيد زيزو

ديباي يتحدث عن مستقبله مع برشلونة

تجربة جديدة لمهاجم الأهلي السابق

رسميا – مهاجم أوروجواي سيزامل تريزيجيه

رسميا - عبد الصمد الزلزولي إلى أوساسونا

ذا أثليتك: أرسنال يتقدم بعرض ثالث لضم دوجلاس لويز

رسميا – ألميريا يعوض رحيل عمر صادق

رسميا – جزائري ينتقل إلى ليل الفرنسي

رسميا – ميلان يضم صفقتين جديدتين

تقرير تركي: قنبلة القرن.. فناربخشه اتفق مبدئيا مع رونالدو

رومانو: كلويفرت معارا إلى فالنسيا بعد تمديد عقده مع روما

رسميا - صفقة سابعة لـ باريس سان جيرمان

رسميا - العدد وصل لـ 23 في مونزا الإيطالي

ذا أثليتك: دينيس زكريا يخضع للكشف الطبي قبل الانضمام لـ تشيلسي

رسميا – دراكسلر يرحل عن باريس سان جيرمان

رسميا – أتشيربي إلى القطب الآخر من ميلانو

ذا صن: ميلان يرفض عرض تشيلسي لضم لياو

رسميا – ويليان يعود للدوري الإنجليزي

رسميا - أياكس يبرم الصفقة التاسعة

رسميا – ريال سوسيداد يضم الصفقة الأغلى في تاريخه

رسميا – مانشستر يونايتد يضم لاعبا جديدا

خبر في الجول – خطوة واحدة تفصل إعارة ميكيسوني إلى أبها

رسميا - باريس سان جيرمان يعلن رحيل 3 لاعبين

رسميا - لوكا زيدان ينضم إلى إيبار مجانا

ضمن أغلى 5 صفقات.. سيلتا يضم النرويجي العملاق لارسن

جوليان فيجل يعود إلى الدوري الألماني عبر بوروسيا مونشنجلادباخ

رسميًا: رايو فايكانو يتعاقد مع خالد عبد المؤمن قادمًا من فيتوريا جيمارايش

رسميًا: ليستر سيتي يتعاقد مع فوت فايس قادمًا من ريمس

الصحفي البرازيلي مارتي ميراس: مارسيلو قريب من الانتقال إلى ليستر سيتي في صفقة انتقال حر

رسميًا: ساليرنيتانا يتعاقد مع شيشتوف بيونتك قادمًا من هيرتا برلين

رسميًا: نوتنجهام فورست يتعاقد مع ويلي بولي قادمًا من ولفرهامبتون واندررز

فابريسيو رومانو: برشلونة يقترب من ضم هيكتور بيليرين ظهير أيمن أرسنال

ذا أثليتك: أرسنال يستعد لضم دوجلاس لويز لاعب أستون فيلا لتعويض محمد النني المصاب

فابريسيو رومانو: تمت.. سيرجينيو ديست ينتقل من برشلونة إلى ميلان

رسميًا: إشبيلية يتعاقد مع كاسبر دولبيرج قادمًا من نيس

موندو ديبورتيفو: مارتن برايثوايت يفسخ عقده مع برشلونة ويخضع للكشف الطبي في إسبانيول

رسميا: مانشستر سيتي يتعاقد مع مانويل أكانجي قادمًا من بوروسيا دورتموند

رسميًا: أياكس أمستردام يتعاقد مع لوكاس أوكامبوس قادمًا من إشبيلية

جيانلوكا دي مارزيو: ليفربول يتمم تعاقده مع أرتور ميلو والكشف عن تفاصيل الصفقة

فابريزيو رومانو: اتفاق بين تشيلسي وبرشلونة على صفقة أوباميانج.. وموقف ماركوس ألونسو