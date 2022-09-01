مباشر سوق الانتقالات - ليستر سيتي يدخل الميركاتو أخيرا بعد طول انتظار

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 15:41

كتب : FilGoal

اليوم الأخير من سوق الانتقالات

1 سبتمبر، اليوم الأخير لسوق الانتقالات الصيفية في أغلب الدوريات الأوروبية، واليوم الأكثر إثارة في العام بأكمله حيث نشهد المفاجآت وتسابق الأندية الزمن لإتمام التعاقدات.

FilGoal.com يقدّم تغطية حية ومباشرة لكل أخبار سوق الانتقالات اليوم، ويمكنك متابعة كافة التفاصيل أيضًا عبر منصتنا الخاصة بالانتقالات Mercato FilGoal.

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رسميًا: رايو فايكانو يتعاقد مع خالد عبد المؤمن قادمًا من فيتوريا جيمارايش

رسميًا: ليستر سيتي يتعاقد مع فوت فايس قادمًا من ريمس

الصحفي البرازيلي مارتي ميراس: مارسيلو قريب من الانتقال إلى ليستر سيتي في صفقة انتقال حر

رسميًا: ساليرنيتانا يتعاقد مع شيشتوف بيونتك قادمًا من هيرتا برلين

رسميًا: نوتنجهام فورست يتعاقد مع ويلي بولي قادمًا من ولفرهامبتون واندررز

فابريسيو رومانو: برشلونة يقترب من ضم هيكتور بيليرين ظهير أيمن أرسنال

ذا أثليتك: أرسنال يستعد لضم دوجلاس لويز لاعب أستون فيلا لتعويض محمد النني المصاب

فابريسيو رومانو: تمت.. سيرجينيو ديست ينتقل من برشلونة إلى ميلان

رسميًا: إشبيلية يتعاقد مع كاسبر دولبيرج قادمًا من نيس

موندو ديبورتيفو: مارتن برايثوايت يفسخ عقده مع برشلونة ويخضع للكشف الطبي في إسبانيول

رسميا: مانشستر سيتي يتعاقد مع مانويل أكانجي قادمًا من بوروسيا دورتموند

رسميًا: أياكس أمستردام يتعاقد مع لوكاس أوكامبوس قادمًا من إشبيلية

جيانلوكا دي مارزيو: ليفربول يتمم تعاقده مع أرتور ميلو والكشف عن تفاصيل الصفقة

فابريزيو رومانو: اتفاق بين تشيلسي وبرشلونة على صفقة أوباميانج.. وموقف ماركوس ألونسو

سوق الانتقالات ميركاتو فيلجول
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