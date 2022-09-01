مباشر سوق الانتقالات - ليستر سيتي يدخل الميركاتو أخيرا بعد طول انتظار

1 سبتمبر، اليوم الأخير لسوق الانتقالات الصيفية في أغلب الدوريات الأوروبية، واليوم الأكثر إثارة في العام بأكمله حيث نشهد المفاجآت وتسابق الأندية الزمن لإتمام التعاقدات.

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رسميًا: رايو فايكانو يتعاقد مع خالد عبد المؤمن قادمًا من فيتوريا جيمارايش

رسميًا: ليستر سيتي يتعاقد مع فوت فايس قادمًا من ريمس

الصحفي البرازيلي مارتي ميراس: مارسيلو قريب من الانتقال إلى ليستر سيتي في صفقة انتقال حر

رسميًا: ساليرنيتانا يتعاقد مع شيشتوف بيونتك قادمًا من هيرتا برلين

رسميًا: نوتنجهام فورست يتعاقد مع ويلي بولي قادمًا من ولفرهامبتون واندررز

فابريسيو رومانو: برشلونة يقترب من ضم هيكتور بيليرين ظهير أيمن أرسنال

ذا أثليتك: أرسنال يستعد لضم دوجلاس لويز لاعب أستون فيلا لتعويض محمد النني المصاب

فابريسيو رومانو: تمت.. سيرجينيو ديست ينتقل من برشلونة إلى ميلان

رسميًا: إشبيلية يتعاقد مع كاسبر دولبيرج قادمًا من نيس

موندو ديبورتيفو: مارتن برايثوايت يفسخ عقده مع برشلونة ويخضع للكشف الطبي في إسبانيول

رسميا: مانشستر سيتي يتعاقد مع مانويل أكانجي قادمًا من بوروسيا دورتموند

رسميًا: أياكس أمستردام يتعاقد مع لوكاس أوكامبوس قادمًا من إشبيلية

جيانلوكا دي مارزيو: ليفربول يتمم تعاقده مع أرتور ميلو والكشف عن تفاصيل الصفقة

فابريزيو رومانو: اتفاق بين تشيلسي وبرشلونة على صفقة أوباميانج.. وموقف ماركوس ألونسو