خبر في الجول - لعدم الوصول إلى اتفاق مرضي.. تعثر انتقال تاو إلى لوهافر

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 13:16

كتب : أحمد الخولي محمد عبد العظيم

بيرسي تاو في مران الأهلي

تعثرت مفاوضات انتقال بيرسي تاو إلى لوهافر الفرنسي بعد جولة مفاوضات في الساعات الأخيرة.

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

الأهلي

ولم تصل الأطراف الثلاثة، الأهلي ولوهافر وبيرسي تاو إلى حل مرضي للجميع.

وعلم FilGoal.com أن لوهافر كان قد كثف من مفاوضاته أمس الخميس للحصول على بيرسي تاو على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

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وأرسل لوهافر عرضا بالفعل إلى النادي الأهلي وكانت رغبته في ضم تاو بآخر أيام سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا.

ولم تتوصل الأطراف الثلاثة إلى حل يرضي الجميع فاستقر الأهلي على توقف المفاوضات.

واستقر بيرسي تاو والأهلي على استمرار اللاعب مع ناديه إلا في حال وصول عرض مغري.

وينشط لوهافر في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، واحتل المركز الثامن الموسم الماضي.

ويغيب لوهافر عن دوري الدرجة الاولى الفرنسي منذ موسم 2008 - 2009.

وكانت أنباء قد ترددت قبل عدة أيام عن فسخ الأهلي لتعاقد تاو وانفصال الطرفين.

لكن مصدر من الأهلي نفى لـ FilGoal.com تلك الأنباء: "فسخ تعاقد تاو مع الأهلي؟ شائعات وأخبار ليست صحيحة".

وأضاف "ما زال بيرسي تاو حتى الآن على قوة الأهلي".

وأكمل "اللاعب يعاني من إصابة بتمزق في العضلة الأمامية، وموسمه انتهى مع الفريق".

وانضم بيرسي تاو قادما من برايتون الإنجليزي بعقد يمتد لـ 4 مواسم مقابل مليون و800 ألف يورو.

وشارك بيرسي تاو مع الأهلي في 31 مباراة سجل 8 أهداف وصنع 6.

الأهلي بيرسي تاو لوهافر
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