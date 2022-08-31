لجنة الحكام تصدر تقريرا عن خطواتها للتطوير منذ يناير الماضي

أصدرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم تقريرا عن الفترة من يناير 2021 حتى أغسطس من العام ذاته.

وقالت لجنة الحكام في تقريرها: " الهدف الواضح للجنة الحكام الرئيسية هو تطوير المنظومة التحكيمية بشقيها الفني والإداري اعتمادا على الأساليب العلمية الحديثة".

وأوضحت لجنة الحكام أنها من قامت بالآتي:

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