مباشر في إيطاليا - يوفنتوس (1) - (0) سبيزيا كالتشيو.. انطلاق الشوط الثاني

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 20:30

كتب : FilGoal

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس - فياريال

يستضيف يوفنتوس منافسه سبيزيا كالتشيو ضمن مباريات الجولة الـ4 من الدوري الإيطالي.

ويحتل يوفنتوس المركز التاسع برصيد 5 نقاط فيما يتواجد سبيزيا في المركز الثالث عشر بترتيب الدوري برصيد 4 نقاط.

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ق 43 خروج تشيزني حارس مرمى يوفنتوس للإصابة ودخول بيرن

ق32 سيطرة من لاعبي يوفنتوس على مجريات المباراة

ق11 سيموني باستولي لاعب سبيزيا كالتشيو يحصل على بطاقة صفراء

ق9 فلاهوفيتش يسجل هدف التقدم لصالح يوفنتوس من ضربة حرة مباشرة نفذها بقدمه اليسرى بطريقة رائعة

انطلاق المباراة

يوفنتوس سبيزيا الدوري الإيطالي
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