مباشر في إيطاليا - يوفنتوس (0) - (0) سبيزيا كالتشيو.. انطلاق المباراة

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 20:30

كتب : FilGoal

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس - فياريال

يستضيف يوفنتوس منافسه سبيزيا كالتشيو ضمن مباريات الجولة الـ4 من الدوري الإيطالي.

ويحتل يوفنتوس المركز التاسع برصيد 5 نقاط فيما يتواجد سبيزيا في المركز الثالث عشر بترتيب الدوري برصيد 4 نقاط.

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انطلاق المباراة

يوفنتوس سبيزيا الدوري الإيطالي
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