مباشر في إيطاليا - يوفنتوس (0) - (0) سبيزيا كالتشيو.. انطلاق المباراة
الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 20:30
كتب : FilGoal
يستضيف يوفنتوس منافسه سبيزيا كالتشيو ضمن مباريات الجولة الـ4 من الدوري الإيطالي.
ويحتل يوفنتوس المركز التاسع برصيد 5 نقاط فيما يتواجد سبيزيا في المركز الثالث عشر بترتيب الدوري برصيد 4 نقاط.
لمتابعة المباراة اضغط هنا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انطلاق المباراة
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول ضد نيوكاسل نهاية رحلته في سوسيداد.. عدنان يانوزاي ينتقل إلى إشبيلية تشكيل يوفنتوس – فلاهوفيتش يقود هجوم يوفنتوس أمام سبيزيا تشكيل ليفربول – كلوب يحافظ على مكتسحي بورنموث أمام نيوكاسل تشكيل توتنام - تغيير وحيد لـ كونتي أمام وست هام تشكيل مانشستر سيتي - ألفاريز أساسي.. ودي بروين محرز بدلاء أمام نوتنجهام فورست مباشر الدوري الفرنسي - ستراسبورج (1)-(0) نانت.. تبديل ثنائي للضيوف مؤتمر تين هاج: رونالدو ضمن خططنا.. وسوق انتقالاتنا انتهى
أخر الأخبار
كلوب يعلن موعد عودة جوتا وداروين 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي