مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (1) - (1) نيوكاسل.. جووووول صلاح يصنع لفيرمينو

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 20:24

كتب : FilGoal

أليكساندر إيزاك - ليفربول ونيوكاسل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول ونيوكاسل التي تقام في ملعب أنفيلد في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

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ق61: جوووووووووول فيرمينو يدرك التعادل بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من صلاح.

ق60: تسديدة قوية من هارفي إيليوت تصدى لها حارس نيوكاسل بثبات.

ق54: هدف رائع لأليكساندر إيزاك لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم نيوكاسل بهدف دون رد.

ق45: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق38: جوووووووووول أليكساندر إيزاك يسجل الهدف الأول لنيوكاسل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما ضرب مصيدة التسلل ليسجل في ظهوره الأول مع الفريق بعد انضمامه إليه قادما من ريال سوسيداد.

ق34: ماذا أهدر لويس دياز؟ بينية جيلة من فيرمينو وراوغ اللاعب الكولومبي حارس المرمى ولكنه سدد بغرابة أعلى المرمى.

ق29: تسديدة من تريبير من ركلة حرة تصدى لها أليسون بثبات.

ق20: مازال التعادل السلبي مستمرا بين الفريقين.

ق13: توقف اللعب لإصابة لويس دياز.

ق11: تسديدة من أليكساندر إيزاك مرت لخارج الملعب.

ق4: توقف اللعب لإصابة نيك بوب.

انطلاق المباراة.

ليفربول نيوكاسل الدوري الإنجليزي صلاح
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