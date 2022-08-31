مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (1) - (1) نيوكاسل.. جووووول صلاح يصنع لفيرمينو
الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 20:24
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول ونيوكاسل التي تقام في ملعب أنفيلد في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.
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ق61: جوووووووووول فيرمينو يدرك التعادل بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من صلاح.
ق60: تسديدة قوية من هارفي إيليوت تصدى لها حارس نيوكاسل بثبات.
ق54: هدف رائع لأليكساندر إيزاك لكن تم إلغائه بداعي التسلل.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم نيوكاسل بهدف دون رد.
ق45: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.
ق38: جوووووووووول أليكساندر إيزاك يسجل الهدف الأول لنيوكاسل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما ضرب مصيدة التسلل ليسجل في ظهوره الأول مع الفريق بعد انضمامه إليه قادما من ريال سوسيداد.
ق34: ماذا أهدر لويس دياز؟ بينية جيلة من فيرمينو وراوغ اللاعب الكولومبي حارس المرمى ولكنه سدد بغرابة أعلى المرمى.
ق29: تسديدة من تريبير من ركلة حرة تصدى لها أليسون بثبات.
ق20: مازال التعادل السلبي مستمرا بين الفريقين.
ق13: توقف اللعب لإصابة لويس دياز.
ق11: تسديدة من أليكساندر إيزاك مرت لخارج الملعب.
ق4: توقف اللعب لإصابة نيك بوب.
انطلاق المباراة.