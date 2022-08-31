مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول ضد نيوكاسل
الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 20:24
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول ونيوكاسل التي تقام في ملعب أنفيلد في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.
نرشح لكم
مباشر في إنجلترا - أرسنال (0) - (0) فيلا.. مانشستر سيتي (0) - (0) نوتنجهام كلوب يعلن موعد عودة جوتا وداروين تشكيل ليفربول – كلوب يحافظ على مكتسحي بورنموث أمام نيوكاسل تشكيل توتنام - تغيير وحيد لـ كونتي أمام وست هام تشكيل أرسنال – غياب النني.. وجيسوس يقود الهجوم أمام أستون فيلا تشكيل مانشستر سيتي - ألفاريز أساسي.. ودي بروين محرز بدلاء أمام نوتنجهام فورست مؤتمر تين هاج: رونالدو ضمن خططنا.. وسوق انتقالاتنا انتهى ديلي ميل: بسبب إصابة النني وبارتي.. أرسنال يسعى للتحرك نحو دانيلو
أخر الأخبار
كلوب يعلن موعد عودة جوتا وداروين 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي