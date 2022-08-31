مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول ضد نيوكاسل

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 20:24

كتب : FilGoal

احتفال أرنولد مع روبيرتسون - ليفربول أمام بورنموث

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول ونيوكاسل التي تقام في ملعب أنفيلد في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

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ليفربول نيوكاسل الدوري الإنجليزي صلاح
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