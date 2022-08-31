انتهت - وست هام (1) - (1) توتنام.. أرسنال (2) - (1) فيلا.. مانشستر سيتي (6) - (0) نوتنجهام

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 20:24

كتب : FilGoal

هالاند أمام كريستال بالاس - مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي الممتاز.

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أرسنال (2) - (1) أستون فيلا

نهاية المباراة

ق 88 روب هولدينج وإدي نكيتياه بدلا من بوكايو ساكا وجابرييل جيسوس

ق 78 إميل سميث رو بدلا من مارتن أوديجارد

ق 76 جوووووووول الرد السريع.. ساكا يمرر ومارتينيلي يسكن الكرة في الشباك

ق 74 جوووووووول التعادل من دوجلاس لويز.. الركنية تسكن الشباك مباشرة

ق 64 تاكيهيرو تومياسو بدلا من بن وايت

نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف دون رد

ق 30 جووووووووووول جابرييل جيسوس يسجل الأول للجانرز، الكرة ترتد من الحارس إيميليانو مارتينيز ليودعها جيسوس في الشباك

بداية المباراة

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مانشستر سيتي (6) - (0) نوتنجهام فورست

نهاية المباراة

ق 87 جووووووووول ألفاريز يتلقى المتابعة ويسدد ببراعة في المرمى

ق 75 ريكو لويس بدلا من جون ستونز

ق 69 خروج سيرخيو جوميز وكيفن دي بروين بدلا من جواو كانسيلو وإرلينج هالاند

ق 65 جووووووووول الخاااااامس من جوليان ألفاريز بصناعة رياض محرز

ق 53 نزول كول بالمر ورياض محرز بدلا من فيل فودين ورودري

ق 50 جووووووول جواو كانسيلو يسجل بعد تمريرة من برناردو سيلفا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم سيتي بثلاثية دون رد

ق 38 جوووووول هالاند والثالث.. عرضية من كانسيلو والرأسية تذهب إلى ستونز ثم إلى هالاند والهدف الثالث.. هاتريك من النرويجي

ق 30 جوووول ولكن الراية.. جون ستونز يسجل بعد تمريرة من هالاند ولكن التسلل يلغي الهدف

ق 23 جووووووووول الثاني من هالاند.. يرسل الكرة إلى فودين ويحاول الأخير إعادتها له فتصطدم بالدفاع وتصل إلى النرويجي ومنه إلى الشباك

ق 18 عرضية تصل إلى رينان لودي ورأسية خطيرة بجوار القائم

ق 12 جووووووول إرلينج هالاند يفتتح المباراة ويسجل هدفه السابع في الدوري بعد تمريرة من فيل فودين

بداية المباراة

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بورنموث (0) - (0) ولفرهامبتون

نهاية المباراة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف

بداية المباراة

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وست هام يونايتد (1) - (1) توتنام هوتسبر

نهاية المباراة

ق 55 جووووووول التعادل من توماس سوتشيك بعد تمريرة من مايكل أنطونيو

نهاية الشوط الأول

ق 34 جوووول أول لتوتنام من ثيلو كيهرير بالخطأ في مرماه بعد تحويله لكرة من هاري كين إلى شباكه

ق 14 الحكم يلغي ركلة الجزاء

ق 12 ركلة جزاء لصالح توتنام تراجع بتقنية الفيديو عن بسبب لمسة يد ضد آرون كريسويل

بداية المباراة

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي أرسنال توتنام
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