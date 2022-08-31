مباشر الدوري الفرنسي - ستراسبورج (1)-(0) نانت.. تبديل ثنائي للضيوف
الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 18:56
كتب : FilGoal
يحل نانت ضيفا على ستراسبورج ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.
ويحتل نانت المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط بينما ستراسبورج في المركز السادس عشر بنقطتين.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق61 نزول محمد عتشي وفابيو بدلا من بامبا وكورتشيا
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق28 جووووول أول يسجله حبيب ديالو لستراسبورج
ق18 دفاعات ستراسبورج تشتت ركنية من نانت
ق8 توقف المباراة لعلاج توماس ديلاين لاعب ستراسبورج
ق2 مدافع ستراسبورج ينقذ الكرة من أمام مصطفى محمد
انطلاق المباراة
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