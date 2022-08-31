انتهت الدوري الفرنسي - ستراسبورج (1)-(1) نانت.. نهاية المباراة

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 18:56

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

يحل نانت ضيفا على ستراسبورج ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

ويحتل نانت المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط بينما ستراسبورج في المركز السادس عشر بنقطتين.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق85 جووووووول مصطفى محمد

ق61 نزول محمد عتشي وفابيو بدلا من بامبا وكورتشيا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق28 جووووول أول يسجله حبيب ديالو لستراسبورج

ق18 دفاعات ستراسبورج تشتت ركنية من نانت

ق8 توقف المباراة لعلاج توماس ديلاين لاعب ستراسبورج

ق2 مدافع ستراسبورج ينقذ الكرة من أمام مصطفى محمد

انطلاق المباراة

الدوري الفرنسي نانت مصطفى محمد
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