حوار في الجول - سيتف كير: أحب مصر ومن الشرف لي مقابة صلاح.. أعرف الزمالك وأتمنى تدريب هذا اللاعب

عاد من جديد إلى مصر من أجل المشاركة في حدث كرة سلة بلا حدود لاكتشاف المواهب الشابة في قارة إفريقيا، إنه ستيف كير مدرب فريق جولدن ستيت واريورز بطل دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين NBA.

محمد صلاح النادي : ليفربول

ستيف كير، أسطورة NBA وأحد أفراد الجيل الذهبي لفريق شيكاغو بولز الذي فاز بلقب الدوري الأمريكي 5 مرات.

ليس ذلك وحسب، بل أحد أفضل المدربين في تاريخ NBA والذي استطاع مع فريقه تغيير كرة السلة، وفاز بلقب الدوري الأمريكي 4 مرات.

ليكون مجموع الخواتم الذي حصل عليها ستيف كير 9 طوال مسيرته كلاعب ومدرب.

ستيف كير قضى فترة من شبابه في مصر وكان يدرس في المدرسة الأمريكية في المعادي، وله الكثير من الذكريات في مصر.

وظهر ستيف كير رفقة النجم محمد صلاح في ليفربول الأسبوع الماضي، وغرد النجم المصري بصورته رفقة المدرب الأسطورة.

FilGoal.com توجه إلى ستيف كير خلال تواجده في القاهرة، وأجرى معه حوارا للحديث عن ذكرياته في مصر وكواليس ما دار بينه وبين النجم محمد صلاح في ليفربول.

كذلك للحديث عن حظوظ فريقه جولدن ستيت واريورز في الحفاظ على لقب NBA الذي فاز به الموسم الماضي، ومن هو اللاعب الذي يتمنى تدريبه.

بالإضافة إلى الحديث معه عن كرة السلة المصرية وما هي الاختلافات التي حدثت في السلة المصرية منذ أن كانا في مصر منتصف الثمانينيات.

وإليكم حوار FilGoal.com مع ستيف كير.

نحن سعداء بوجودك هنا

شكرًا.

أقمت في مصر لمدة 3 سنوات، رحلت كحالم والآن تعود كأيقونة، هل يمكنك أن تصف شعورك بين الفترتين؟

من الرائع أن أعود لـ مصر، عشت هنا عندما بلغت 14 و15 عامًا، وعائلتي أحبت الحياة هنا.

وأنا درست في المدرسة الأمريكية بالمعادي، من الرائع أن أعود مجددًا.

أخبرنا بذكرى لا يمكنك نسيانها عن مصر.

لقد كسبت العديد من الأصدقاء وتواجد في المدرسة أطفال من جميع أنحاء العالم، كسبت أصدقاءً من مصر وكل أنحاء أوروبا وأمريكا، كما ارتحلت عبر أنحاء مصر رفقة عائلتي.

ذهبنا إلى الأقصر وأسوان والإسكندرية والعلمين، ذهبنا لكل هذه الأماكن وتعلمت العربية "شوية"، لقد استمتعت حقًا بتلك التجربة.

لقد قابلت صلاح وقد نشر صورة رفقتك ووصفك بالأسطورة كيف كان حوارك معه؟

آآآه محمد صلاح، قابلته الأسبوع الماضي في إنجلترا عندما ذهبت إلى ليفربول، إنه لاعبي المفضل لأنه لاعب عظيم وكذلك إنسان عظيم، إنه يهتم ببلده وشعبه.

وأنا مشجع لـ ليفربول وكان شرفًا مقابلة مو صلاح.

كمشجع لـ ليفربول، هل يمكنك اختيار لاعب من الفريق سينجح في كرة السلة؟

نعم، فيرجيل فان دايك.

لماذا؟

إنه رياضي هائل، ضخم وقوي، طوله 6,5 قدم وقوي للغاية، أعتقد أن فيرجيل يمكن أن يصير لاعب سلة جيد.

كيف ترى المنافسة الموسم المقبل في الدوري الأمريكي وحظوظكم في الحفاظ على اللقب؟

حظوظنا في الحفاظ على اللقب، أعتقد أن فرصتنا جيدة لكن ذلك سيكون صعبًا للغاية.

هناك العديد من الفرق القوية والأمر يتطلب دومًا بعض الحظ، إصابات، رمية واحدة تدخل أو لا تدخل، لدينا فرصة جيدة ولكن لن نعرف من سيفوز.

هل سيكون جولدن ستيت قادرًا على الحفاظ على نجومه مع تحديد سقف الرواتب؟

هذا ما نحاول فعله، ذلك صعب جدًا، مالك النادي شخص سخي وذكي للغاية وكان قادرًا على إبقاء الفريق معًا، لكن ذلك يزداد صعوبة كل عام، ولذلك سنرى.

من هو لاعب الدوري الأمريكي الحالي من خارج فريقك الذي تتمنى تدريبه؟

يانيس، سأود تدريب يانيس، إنه لاعب عظيم، لكنه يبدو شخصًا عظيمًا كذلك.

"صلاح هو لاعبي المفضل لأنه لاعب عظيم وكذلك إنسان عظيم، إنه يهتم ببلده وشعبه وأنا مشجع لـ ليفربول وكان شرفًا لي مقابلة مو" "أعرف أن الزمالك جيدا للغاية وقد فاز ببطولة إفريقيا واللعبة تتطور في مصر كثيرا" أسطورة التدريب وبطل دوري NBA سيتف كير في حوار حصري مع @FilGoal pic.twitter.com/GrjYDoTNpJ — FilGoal (@FilGoal) August 31, 2022

ماذا تعرف عن كرة السلة المصرية؟

أعرف أن الزمالك جيد للغاية وقد فاز ببطولة إفريقيا واللعبة تتطور، فعندما أقمت هنا في الخامسة عشر من عمري، لم يكن هناك أي صالة كرة سلة في مصر بأكملها.

كل مبارياتنا التي لعبناها في نادي الزمالك والجزيرة والمعادي، كانت تقام في الهواء الطلق، لم يكن هناك صالة جيم أو صالة مغطاة.

لكن اليوم كرة السلة أكثر شعبية في مصر، وأطفال أكثر باتوا يمارسونها.

video:1