رومانو: جوسينس مستمر مع إنتر
الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 13:20
كتب : FilGoal
قرر إنتر عدم التخلي عن روبن جوسينس لاعب الفريق في سوق الانتقالات الصيفية بحسب فابرزيو رومانو.
روبن جوسينس
النادي : إنتر ميلان
وكان من المتوقع خروج جوسينس هذا الصيف عن النادي بعد تقارير تفيد بصعوبة تأقلمه داخل الفريق.
وأشار رومانو إلى أن قرار النادي بعدم بيع اللاعب جاء بعد اجتماع بين اللاعب وإدارة النادي أمس.
وكان جوسينس يرتبط بالانتقال إلى باير ليفركوزن الألماني، وتواجد بالفعل أمس ممثلو من النادي بخصوص الللاعب.
إنتر فعّل بند شراء اللاعب في يونيو بعد ضمه يناير الماضي على سبيل الإعارة من أتالانتا.
وخاض اللاعب صاحب الـ28 عاما مع إنتر الموسم الماضي 7 مباريات بواقع 162 دقيقة فقط بسبب الإصابات التي تعرض إليها.
ومثّل الظهير الأيمن منتخب بلاده ألمانيا في 13 مباراة ونجح خلالهما في تسجيل هدفين وصناعة 4 آخرين.
وظهر جوسينس مع إنتر في الأربع مبارايات التي خاضهم الفريق في الدوري الإيطالي الموسم الحالي.
وشارك جوسينس بديلا أمس -الثلاثاء- في فوز الفريق بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أمام كريمونيسي.