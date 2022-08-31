رومانو: جوسينس مستمر مع إنتر

قرر إنتر عدم التخلي عن روبن جوسينس لاعب الفريق في سوق الانتقالات الصيفية بحسب فابرزيو رومانو.

روبن جوسينس النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

وكان من المتوقع خروج جوسينس هذا الصيف عن النادي بعد تقارير تفيد بصعوبة تأقلمه داخل الفريق.

وأشار رومانو إلى أن قرار النادي بعدم بيع اللاعب جاء بعد اجتماع بين اللاعب وإدارة النادي أمس.

وكان جوسينس يرتبط بالانتقال إلى باير ليفركوزن الألماني، وتواجد بالفعل أمس ممثلو من النادي بخصوص الللاعب.

إنتر فعّل بند شراء اللاعب في يونيو بعد ضمه يناير الماضي على سبيل الإعارة من أتالانتا.

وخاض اللاعب صاحب الـ28 عاما مع إنتر الموسم الماضي 7 مباريات بواقع 162 دقيقة فقط بسبب الإصابات التي تعرض إليها.

ومثّل الظهير الأيمن منتخب بلاده ألمانيا في 13 مباراة ونجح خلالهما في تسجيل هدفين وصناعة 4 آخرين.

وظهر جوسينس مع إنتر في الأربع مبارايات التي خاضهم الفريق في الدوري الإيطالي الموسم الحالي.

وشارك جوسينس بديلا أمس -الثلاثاء- في فوز الفريق بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أمام كريمونيسي.