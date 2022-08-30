انتهى صراع البقاء – المحلة (1)-(1) الاتحاد.. المصري (1)-(2) المقاولون.. الجونة إلى الدرجة الثانية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري، وصراع البقاء المشتعل.

ترتيب فرق المؤخرة في الدوري المصري.

14-المقاولون العرب: 38 نقطة.

15-غزل المحلة: 36 نقطة. (يتفوق على الجونة بفارق المواجهات المباشرة)

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16-الجونة: 36 نقطة.

17-إيسترن كومباني: 30 نقطة. (هبط رسميا)

18-مصر للمقاصة: 15 نقطة. (هبط رسميا)

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بيراميدز VS الجونة (3/1)

نهاية المباراة

ق. 81 جوووول ثاااالث للجونة عن طريق حسام إيفونا بعد تصويبة من نور السيد تصدى لها يوسف نادر وتابعها حسام إيفونا في العارض لترتد له مرة أخرى ويسجلها في المرمى.

ق. 58 جوووول الأول لبيراميدز عن طريق إسلام عيسى بعد طولية قابلها حسين السيد بعرضية إلى إسلام عيسى الذي استلم وسدد في المرمى.

ق. 52 جوووول ثاااني للجونة. عمرو السعداوي يسجل من ركلة حرة مباشرة في المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 30 جوووول أووول للجونة عن طريق نور السيد من ركلة جزاء.

بداية المباراة

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غزل المحلة VS الاتحاد السكندري (1/1)

نهاية المباراة بالتعادل

ق. 78 جووووول التعااادل للاتحاد السكندري عن طريق كريم الديب.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.20 جوووول أوووول للمحلة.. مخالفة نفذت عرضية وقابلها عبده يحيى برأسية في المرمى.

ق. 5 المحلة يهدر التقدم بعد عرضية قابلها عبده يحيى بلمسة فوق المرمى من داخل الست ياردات.

بداية المباراة

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المقاولون العرب VS المصري (1/2)

نهاية المباراة

ق. 74 تصويبة من حسن علي يتألق أبو السعود ويحولها إلى ركنية.

ق. 70 جووووول أوول للمصري عن طريق أحمد علاء

تقنية الفيديو تؤكد إلغاء الهدف.

ق. 63 جوووول ثاااالث. انطلاقة من لويس إدوارد داخل منطقة الجزاء وتصويبة تصطدم بـ جون أوكلي وتسكن المرمى، لكن حكم الراية يرفع رايته.

ق. 62 ركنية يقابلها جريندو برأسية في الشباك الجانبية.

ق. 62 انطلاقة من عموري وتصويبة تغير اتجاهها وتمر بجانب القائم.

ق. 51 رأسية من جريندو إلى حسين رجب الذي انفرد وسدد لكن تصدى لها أبو السعود.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 41 زياد فرج وعموري يشاركان بدلا من كريم العراقي، وأوستين أموتو.

ق. 37 تصويبة من جون أوكلي بجانب القائم بقليل.

ق. 29 جوووول ثااااني. عرضية قابلها جون أوكلي بتصويبة في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 23 جريندو يشارك بدلا من أحمد الشيخ المصاب.

ق. 22 أحمد الشيخ يغادر الملعب لتلقي العلاج.

ق. 10 خطأ من أبو السعود وحسين رجب يقطعها ويتحصل على مخالفة وإنذار لحارس المقاولون.

ق. 4 جووول أوول. فاروقا كابوري يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 3 ركلة جزاااء مبكرة في برج العرب للمقاولون العرب بعد عرقلة لويس إدوارد من قبل الحارس عصام ثروت.

بداية المباراة

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