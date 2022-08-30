مباشر الدوري المصري - الزمالك ضد إيسترن كومباني

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 21:13

كتب : FilGoal

إيسترن كومباني - الزمالك

يستضيف الزمالك فريق إيسترن كومباني في ختام مباريات مسابقة الدوري المصري.

ويتربع الزمالك على قمة الدوري المصري برصيد 77 نقطة بينما إيسترن كومباني في المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة.

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انطلاق المباراة بعد قليل

الدوري المصري الزمالك إيسترن كومباني
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