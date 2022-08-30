مباشر الدوري المصري - الزمالك ضد إيسترن كومباني
الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 21:13
كتب : FilGoal
يستضيف الزمالك فريق إيسترن كومباني في ختام مباريات مسابقة الدوري المصري.
ويتربع الزمالك على قمة الدوري المصري برصيد 77 نقطة بينما إيسترن كومباني في المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة.
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انطلاق المباراة بعد قليل
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