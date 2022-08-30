انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(2) إيسترن كومباني.. نهاية المباراة
الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 21:13
كتب : FilGoal
يستضيف الزمالك فريق إيسترن كومباني في ختام مباريات مسابقة الدوري المصري.
ويتربع الزمالك على قمة الدوري المصري برصيد 77 نقطة بينما إيسترن كومباني في المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق72 جووووول حسام أشرف
ق63 جوووول أحمد حمزاوي يسجل الثاني لغيسترن كومباني
ق56 بوسكا يتصدى لمتابعة كريم عبدون
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق26 جووووول مودي ناصر تسديدة قوية من خارج الملعب تسكن شباك نديم
ق7 هدف غير محتسب لصالح أحمد متعب لاعب إيسترن كومباني
انطلاق المباراة
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