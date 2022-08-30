استراحة الدوري الإيطالي - إنتر ميلان (2) - (0) كريمونيسي.. نهاية الشوط الأول
الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 20:46
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنتر ميلان وكريمونيسي ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإيطالي.
ويحتل إنتر ميلان المركز السابع بـ 6 نقاط، بفارق نقطتين عن ميلان المتصدر مؤقتا.
فيما يحتل كريمونيسي المركز التاسع عشر بلا نقاط.
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ق 38 جووووووول الثاني من نيكولو باريلا بعد تمريرة حاسمة من هاكان تشالهان أوجلو
ق 29 متابعة من ميلان شكرينيار ولكن الحارس إيونوت رادو يتصدى
ق 12 جووووووووول خواكين كوريا يفتتح التسجيل من متابعة سريعة أمام المرمى
بداية المباراة
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