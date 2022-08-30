انتهت في إنجلترا - ساوثامبتون (2)-(1) تشيلسي.. خسارة جديدة للأزرق

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 20:29

كتب : FilGoal

روميو لافيا لاعب ساوثامبتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ساوثامبتون ضد تشيلسي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بخسارة تشيلسي

ق 74: تياجو سيلفا ينقذ من على خط المرمى

ق 65: نزول بوليسيتش بدلا من كاي هافرتز وبين تشيلويل وبورخا بدلا من أزبيليكويتا وجورجينيو

نهاية الشوط الأول بتقدم ساوثامبتون بهدفين لهدف

ق 44: جووووول الثاني أرمسترونج

ق 28: جووووول روميو لافيا يسجل التعادل

ق 23: جووووول ستيرلينج والأول لتشيلسي

انطلاق المباراة

تشيلسي ساوثامبتون الدوري الإنجليزي
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