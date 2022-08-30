انتهت في إنجلترا - ساوثامبتون (2)-(1) تشيلسي.. خسارة جديدة للأزرق

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ساوثامبتون ضد تشيلسي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــ

نهاية المباراة بخسارة تشيلسي

ق 74: تياجو سيلفا ينقذ من على خط المرمى

ق 65: نزول بوليسيتش بدلا من كاي هافرتز وبين تشيلويل وبورخا بدلا من أزبيليكويتا وجورجينيو

نهاية الشوط الأول بتقدم ساوثامبتون بهدفين لهدف

ق 44: جووووول الثاني أرمسترونج

ق 28: جووووول روميو لافيا يسجل التعادل

ق 23: جووووول ستيرلينج والأول لتشيلسي

انطلاق المباراة