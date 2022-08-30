انتهت في إنجلترا - ساوثامبتون (2)-(1) تشيلسي.. خسارة جديدة للأزرق
الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 20:29
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ساوثامبتون ضد تشيلسي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بخسارة تشيلسي
ق 74: تياجو سيلفا ينقذ من على خط المرمى
ق 65: نزول بوليسيتش بدلا من كاي هافرتز وبين تشيلويل وبورخا بدلا من أزبيليكويتا وجورجينيو
نهاية الشوط الأول بتقدم ساوثامبتون بهدفين لهدف
ق 44: جووووول الثاني أرمسترونج
ق 28: جووووول روميو لافيا يسجل التعادل
ق 23: جووووول ستيرلينج والأول لتشيلسي
انطلاق المباراة
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