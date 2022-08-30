مؤتمر سيراميكا: الأهلي يتفاوض لضم شادي حسين وميسي.. وسامي أبدى ترحيبه

حضر أحمد عبد العزيز المدرب العام لفريق سيراميكا كليوباترا المؤتمر الصحفي التالي لمباراة الأهلي بدلا من المدير الفني أحمد سامي.

وقال عبد العزيز في المؤتمر: "منذ مواجهة بيراميدز انخفض التركيز بعد أن حققنا هدفنا".

وأضاف "اللاعبون لم يأخذوا المباراة بجدية عكس الأهلي الذي يحاول الفوز في كل الأوقات".

وأوضح "تركيزنا كان قليلا وكذلك دوافعنا. هدفنا كان البقاء في الدوري الممتاز".

وتابع "المدرب أحمد سامي ضغط بقوة في البداية لنبتعد مبكرا عن الهبوط، واستشعرنا حالة عدم التركيز بعد تحقيق الهدف".

وواصل عبد العزيز "حين أتينا بين الدورين الأول والثاني كان هدفنا هو البقاء في الدوري".

وعن الانتقالات المتوقعة قال المدرب العام: "هناك حديث مع الأهلي على مستوى الإدارات فيما يخص شادي حسين ومصطفى سعد "ميسي". أحمد سامي أبدى ترحيبه برحيلهما".

وأخيرا كشف عبد العزيز عن سبب خروج سامي من المباراة وعدم استمراره على مقاعد البدلاء قائلا: "لقد غادر إلى غرفة خلع الملابس بسبب عدم رضاه عن الأداء".

وحقق الأهلي فوزا عريضا على سيراميكا كليوباترا في ختام الدوري بأربعة أهداف دون رد.

سجل رباعية الأهلي أحمد سيد غريب ورامي ربيعة ولويس ميكيسوني ورأفت خليل.