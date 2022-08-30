مؤتمر سيراميكا: الأهلي يتفاوض لضم شادي حسين وميسي.. وسامي أبدى ترحيبه

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 19:31

كتب : FilGoal

الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

حضر أحمد عبد العزيز المدرب العام لفريق سيراميكا كليوباترا المؤتمر الصحفي التالي لمباراة الأهلي بدلا من المدير الفني أحمد سامي.

وقال عبد العزيز في المؤتمر: "منذ مواجهة بيراميدز انخفض التركيز بعد أن حققنا هدفنا".

وأضاف "اللاعبون لم يأخذوا المباراة بجدية عكس الأهلي الذي يحاول الفوز في كل الأوقات".

أخبار متعلقة:
والده: نرفض استخدام الشرط الجزائي لرحيل زيزو.. ونسبة بقائه مع الزمالك 75% خبر في الجول - وعكة صحية تبعد محمد عمر عن قيادة الاتحاد أمام غزل المحلة مؤتمر صحفي لـ فيتوريا للكشف عن تفاصيل معسكر سبتمبر تقرير مغربي: بيراميدز يتم إتفاقه مع ظهير الجيش الملكي

وأوضح "تركيزنا كان قليلا وكذلك دوافعنا. هدفنا كان البقاء في الدوري الممتاز".

وتابع "المدرب أحمد سامي ضغط بقوة في البداية لنبتعد مبكرا عن الهبوط، واستشعرنا حالة عدم التركيز بعد تحقيق الهدف".

وواصل عبد العزيز "حين أتينا بين الدورين الأول والثاني كان هدفنا هو البقاء في الدوري".

وعن الانتقالات المتوقعة قال المدرب العام: "هناك حديث مع الأهلي على مستوى الإدارات فيما يخص شادي حسين ومصطفى سعد "ميسي". أحمد سامي أبدى ترحيبه برحيلهما".

وأخيرا كشف عبد العزيز عن سبب خروج سامي من المباراة وعدم استمراره على مقاعد البدلاء قائلا: "لقد غادر إلى غرفة خلع الملابس بسبب عدم رضاه عن الأداء".

وحقق الأهلي فوزا عريضا على سيراميكا كليوباترا في ختام الدوري بأربعة أهداف دون رد.

سجل رباعية الأهلي أحمد سيد غريب ورامي ربيعة ولويس ميكيسوني ورأفت خليل.

شادي حسين مصطفى سعد ميسي سيراميكا كليوباترا الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
بروكسي يعلن انتقاله ثنائي الفريق إلى المصري تقارير إيطالية: زانيولو رفض الانتقال إلى إنجلترا.. وهذا النادي الأقرب لضمه المدير الرياضي لـ بيشكتاش يوضح عبر في الجول حقيقة طلب استعارة الأهلي لـ موليكا جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس يريد مدافع سالزبورج بعد انضمام هدفه إلى أرسنال هداف الكاميرون يترك ليون نحو رين كالتشيو ميركاتو: مفاجأة مدوية.. ميلان ربما يضم كانسيلو من مانشستر سيتي كيكر: نجم تونس يخضع للكشف الطبي مع وصيف الدوري الألماني مصدر من المصري لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع ثنائي بروكسي.. وصفقة في الطريق
أخر الأخبار
محمود فايز يكشف أسباب عدم انضمامه للجهاز الفني لـ الزمالك ساعة | الكرة المصرية
أسامة نبيه: مباراة فيوتشر فرصة للعودة للانتصارات.. وكل لاعب سيحصل على حقه ساعة | الكرة المصرية
أنشيلوتي: لا أفهم ريال مدريد.. وهدف فينيسيوس مكافأة ساعة | الكرة الأوروبية
الكفاءة المالية.. تعرف على الحل الجذري لأزمات الأندية السعودية ساعة | السعودية
بروكسي يعلن انتقاله ثنائي الفريق إلى المصري 2 ساعة | الكرة المصرية
أوبلاك: حدث المعتاد اُحتسب علينا ركلة جزاء وهم لا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - تحديد مدة غياب المثلوثي عن الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
مرتضي منصور: تعيين فيريرا مستشارا فنيا لمجلس إدارة الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 3 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل 4 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك