مباشر في الدوري – الإسماعيلي (0)-(0) طلائع الجيش.. انطلاق المباراة
الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 18:35
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.
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انطلاق المباراة
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