مباشر في الدوري – الإسماعيلي (0)-(0) طلائع الجيش.. انطلاق المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

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انطلاق المباراة