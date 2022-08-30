استراحة في الدوري – الإسماعيلي (0)-(1) الجيش.. نهاية الشوط الأول
الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 18:35
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.
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ق 34: جووول عبد الرحمن شيكا والأول للجيش
انطلاق المباراة
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