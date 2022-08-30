استراحة في الدوري – الإسماعيلي (0)-(1) الجيش.. نهاية الشوط الأول

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 18:35

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الصور من حساب الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

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ق 34: جووول عبد الرحمن شيكا والأول للجيش

انطلاق المباراة

الإسماعيلي طلائع الجيش الدوري المصري
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