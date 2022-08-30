مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (0) - (0) ساسولو.. ركلة جزاء ضائعة
الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 18:32
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ميلان وساسولو ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإيطالي.
ويحتل ميلان المركز الثاني بـ 7 نقاط، بفارق الأهداف عن نابولي المتصدر.
فيما يحتل ساسولو المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط.
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#بيراردي يهدر ركلة جزاء و #ماينان يتصدى #ساسولو_ميلان#الدوري_الإيطالي #أبوظبي_الرياضية Premium pic.twitter.com/v222UtqbZd— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 30, 2022
ق23 دومينيكو بيراردي يسدد ركلة الجزاء ولكن مايك مينيان يتصدى ببراعة
ق 22 تقنية الفيديو تؤكد القرار
ق 21 ركلة جزاااااء ضد أليساندرو فلورنزي.. فرصة تقدم ساسولو
ق 8 رافاييل لياو يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم
بداية المباراة
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