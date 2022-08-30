مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (0) - (0) ساسولو.. ركلة جزاء ضائعة

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 18:32

كتب : FilGoal

مايك مينيان - ميلان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ميلان وساسولو ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان المركز الثاني بـ 7 نقاط، بفارق الأهداف عن نابولي المتصدر.

فيما يحتل ساسولو المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط.

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ق23 دومينيكو بيراردي يسدد ركلة الجزاء ولكن مايك مينيان يتصدى ببراعة

ق 22 تقنية الفيديو تؤكد القرار

ق 21 ركلة جزاااااء ضد أليساندرو فلورنزي.. فرصة تقدم ساسولو

ق 8 رافاييل لياو يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

بداية المباراة

ميلان
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