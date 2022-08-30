انتهت الدوري المصري - الأهلي (4) - (0) سيراميكا كليوباترا
الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 16:25
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من الدوري المصري على استاد الأهلي We السلام.
يمكنك متابعة المباراة من هنا
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ق75: دخول حمزة علاء للمرة الأولى في الدوري
ق72: جووول ثالث من ميكيسوني
ق71: دخول رأفت خليل ومحمد محمود في مكان أحمد سيد غريب وأحمد
ق68: جووول ثان للأهلي عن طريق رامي ربيعة
ق66: تقنية الفيديو تتدخل، وبطاقة حمراء لكوامي بونسو
ق63: ضربة جزاء للأهلي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق35: جووول أول من أحمد سيد غريب بعد تمريرة أحمد عبد القادر
ق27: إصابة مصطفى شوبير وتوقف اللعب
بداية المباراة
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