انتهت الدوري المصري - الأهلي (4) - (0) سيراميكا كليوباترا

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 16:25

كتب : FilGoal

الأهلي - إنبي

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من الدوري المصري على استاد الأهلي We السلام.

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ق75: دخول حمزة علاء للمرة الأولى في الدوري

ق72: جووول ثالث من ميكيسوني

ق71: دخول رأفت خليل ومحمد محمود في مكان أحمد سيد غريب وأحمد

ق68: جووول ثان للأهلي عن طريق رامي ربيعة

ق66: تقنية الفيديو تتدخل، وبطاقة حمراء لكوامي بونسو

ق63: ضربة جزاء للأهلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35: جووول أول من أحمد سيد غريب بعد تمريرة أحمد عبد القادر

ق27: إصابة مصطفى شوبير وتوقف اللعب

بداية المباراة

الأهلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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