شكوك حول لحاق صفقة نيوكاسل القياسية بلقاء ليفربول

تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة السويدي أليكساندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد الجديد بلقاء ليفربول يوم الأربعاء.

ويحل نيوكاسل ضيفا على ليفربول ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وأعلن نيوكاسل الإنجليزي يوم الجمعة رسميا ضمه للسويدي أليكساندر إيزاك قادما من ريال سوسيداد الإسباني، لكنه لم يلحق بمواجهة ولفرهامبتون بسبب عدم انتهاء إجراءات تصريح العمل.

ونشر حساب نيوكاسل على تويتر صورة لإيزاك من تدريبات يوم الإثنين، في إشارة لقرب مشاركته مع الفريق.

لكن إيدي هاو مدرب الفريق صرح للصحفيين: "هذا أول تصريح عمل خاص بنا يستغرق هذا الوقت الطويل منذ أن بدأت قيادة الفريق".

وأضاف "لا أعرف ما إذا كانت عطلة نهاية الأسبوع للبنك لها علاقة بالأمر".

وأتم "سنصاب بخيبة أمل كبيرة إذا لم نتمكن من استخدام إيزاك أمام ليفربول يوم الأربعاء".

ولم يعلن نيوكاسل عن مدة الصفقة أو قيمتها في بيانه المنشور عبر موقعه الرسمي.

لكن ذكرت التقارير الصحفية أنه أصبح أغلى صفقة في تاريخ النادي بعدما انضم مقابل 65 مليون يورو بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كحوافز.

ووقع إيزاك على عقد يربطه بنيوكاسل يمتد لست سنوات وفقا للتقارير.

وأصبح اللاعب السويدي صاحب الـ22 عاما هو رابع صفقات نيوكاسل الصيف الجاري بعد مات تارجت ونيك بوب وسفين بوتمان.

وسيرتدي إيزاك القميص رقم 14 مع نيوكاسل.

وبدأ إيزاك مسيرته في أيك السيويدي ومنه انتقل إلى بروسيا دورتموند ثم فايلم الهولندي قبل أن يحط الرحال مع ريال سوسيداد في 2019.

وخاض إيزاك مع سوسيداد 132 مباراة سجل خلالهم 44 هدفا وصنع ثمانية آخرين.