شكوك حول لحاق صفقة نيوكاسل القياسية بلقاء ليفربول

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 17:02

كتب : FilGoal

محمد صلاح لحظة تسجيل هدف ليفربول في نيوكاسل

تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة السويدي أليكساندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد الجديد بلقاء ليفربول يوم الأربعاء.

ويحل نيوكاسل ضيفا على ليفربول ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وأعلن نيوكاسل الإنجليزي يوم الجمعة رسميا ضمه للسويدي أليكساندر إيزاك قادما من ريال سوسيداد الإسباني، لكنه لم يلحق بمواجهة ولفرهامبتون بسبب عدم انتهاء إجراءات تصريح العمل.

أخبار متعلقة
رومانو: يونايتد اتفق على ضم حارس نيوكاسل فيرديناند: مدافعون قلائل أوقفوا خطورة محمد صلاح.. ومالاسيا أحدهم ماني يعلق على إلغاء 5 أهداف من أصل 8 سجلها هذا الموسم الكشف عن مجموعة جديدة مدهشة من قمصان كأس العالم

ونشر حساب نيوكاسل على تويتر صورة لإيزاك من تدريبات يوم الإثنين، في إشارة لقرب مشاركته مع الفريق.

لكن إيدي هاو مدرب الفريق صرح للصحفيين: "هذا أول تصريح عمل خاص بنا يستغرق هذا الوقت الطويل منذ أن بدأت قيادة الفريق".

وأضاف "لا أعرف ما إذا كانت عطلة نهاية الأسبوع للبنك لها علاقة بالأمر".

وأتم "سنصاب بخيبة أمل كبيرة إذا لم نتمكن من استخدام إيزاك أمام ليفربول يوم الأربعاء".

ولم يعلن نيوكاسل عن مدة الصفقة أو قيمتها في بيانه المنشور عبر موقعه الرسمي.

لكن ذكرت التقارير الصحفية أنه أصبح أغلى صفقة في تاريخ النادي بعدما انضم مقابل 65 مليون يورو بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كحوافز.

ووقع إيزاك على عقد يربطه بنيوكاسل يمتد لست سنوات وفقا للتقارير.

وأصبح اللاعب السويدي صاحب الـ22 عاما هو رابع صفقات نيوكاسل الصيف الجاري بعد مات تارجت ونيك بوب وسفين بوتمان.

وسيرتدي إيزاك القميص رقم 14 مع نيوكاسل.

وبدأ إيزاك مسيرته في أيك السيويدي ومنه انتقل إلى بروسيا دورتموند ثم فايلم الهولندي قبل أن يحط الرحال مع ريال سوسيداد في 2019.

وخاض إيزاك مع سوسيداد 132 مباراة سجل خلالهم 44 هدفا وصنع ثمانية آخرين.

نيوكاسل ليفربول أليكساندر إيزاك
نرشح لكم
كونتي: إذا بحثت عن زوج لإبنتي أتمنى أن يكون مثل سون ذا أثليتك: مانشستر يونايتد يرفض عرضي ثنائي الدوري الإنجليزي من أجل بيساكا صن: تنافس بين نتفلكس وأمازون للحصول على حقوق وثائقي مانشستر يونايتد باكيتا إلى وست هام حنبعل المجبري إلى بيرمنجهام مؤتمر توخيل: ساوثامبتون اكتسب المزيد من الثقة.. وأزمة الوسط ستؤثر على تشيلسي كونتي: نحتاج فترتي انتقالات لنكتمل.. وتوتنام أفضل من الموسم الماضي تشيلسي يفسخ تعاقده مع باركلي بالتراضي
أخر الأخبار
تحذير من محمد وهبة للاعبي منتخب الناشئين قبل مواجهة سوريا 8 دقيقة | الكرة المصرية
5 لاعبين من فريق الأمل في قائمة الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش 8 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - تعديل موعد مباريات السوبر المصري.. وتغيير الملعب 15 دقيقة | كرة يد
الماتادور أصبح خفاشا.. كافاني إلى فالنسيا 20 دقيقة | ميركاتو
كونتي: إذا بحثت عن زوج لإبنتي أتمنى أن يكون مثل سون 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عامر حسين يكشف لـ في الجول مصير موعد المتبقي من مباريات كأس مصر 35 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من فاركو لـ في الجول: لا نية للتخلي عن أي لاعب حال تأكد الإيقاف 41 دقيقة | الكرة المصرية
ذا أثليتك: مانشستر يونايتد يرفض عرضي ثنائي الدوري الإنجليزي من أجل بيساكا 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث